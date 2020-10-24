‘Ar-Ge’miz gücünü çiftçiden alıyor’

Erkunt Traktör’ün, Turkishtime dergisi tarafından hazırlanan ‘Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasında bu yıl da yerini aldığını belirterek konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tolga Saylan şunları söyledi:



“Ar-Ge’ye verdiği önem ve yenilikçi bakış açısı ile yıllarca yerli tasarım traktörlerini üreten Erkunt, 16 yıldır kurum kültürü haline dönüştürdüğü bu vizyonunu, çiftçilerinden aldığı geri bildirimler ile geliştiriyor. Ürettiğimiz traktörlerin verimli, üstün teknolojik özelliklerle donatılmış, ağır şartlara dayanıklı olması yani çiftçi dostu olması için çalışıyoruz. Dünyadaki son teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Biz üreticiler olarak durmaksızın ürünlerimizi geliştirmek, çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak fonksiyonları ürünlerimize uygulamak zorundayız.”