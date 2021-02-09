Ara Ödeme Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Ara Ödeme Nasıl Hesaplanır?

Aylık veya 3 aylık periyotlar dışında elinizde para olduğu durumlarda yapılan kredi ödemeleri ara ödeme adını alır ve kredi vadesinin düşürülmesinde etkilidir.

Ara Ödeme Nedir?

Ara ödemeler, kredi için belirlenmiş periyotlar dışında yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler genellikle; prim, dönemlik kira, ikramiye gibi çalışma şartlarını ve uygulamaları da beraberinde getirir.

Bankadan kredi çekildiği sırada ara ödeme yapılacak tarihleri de ödeme planına dahil etmek mümkündür. Ya da aylık olarak bölünmüş kredi geri ödemelerinde, ara ödeme yapılacağı zaman kredi çekilen bankayla görüşülerek ödemelerin tekrar yapılandırılması da talep edilebilir. Bu şekilde ödemelerin yeniden planlanması ve ödemelerin kredi çeken taraf için daha kolay ödenir hale gelmesi mümkündür.

Ara Ödeme Nasıl Hesaplanır?

Kredi ödemelerinde; anapara, faiz, BSMV, KKDF gibi farklı kalemler yer alır. Bir ara ödeme yaptığınızda ödenen miktar toplam borçtan çıkarılır. Faiz oranı, KKDV ve BSMV değerlerinde değişiklik olsa da önemli olan ara ödemeden önce yapılan toplam ödeme miktarıdır. Ara ödeme yapılması durumunda bankayla görüşülerek geri ödemenin tekrar planlanması ve periyodik olarak hesaplanması mümkündür.

En Basit Ara Ödeme Hesaplaması

Ara ödeme hesaplamak için internet üzerinde kullanılan güvenilir hesap makineleri bulunmaktadır. Bu makinelerdeki boşluklara gerekli bilgiler girildikten sonra "Hesapla" seçeneği üzerinden net ara ödeme miktarına kolaylıkla ulaşmak mümkündür.