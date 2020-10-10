‘Arabamvar’ ile uygun servis

Arabamvar.com’un, araç bakım ve onarım süreçlerindeki fiyatları hızla karşılaştırmaya olanak sağladığını belirten girişim ortağı Furkan Korkmaz şu bilgileri verdi:

“Özellikle İstanbul’da, belirlenen servis kriterlerine uygun bir ağ oluşturularak bir yıl içerisinde uygun kriterleri sağlayan servislerle anlaşmalar yapıldı. Kullanıcıların en doğru, güvenilir ve uygun fiyat politikası ile hizmet almalarını amaçlayan platform, tüm Türkiye’de özel ve yetkili servisleri içeren büyük bir ağa sahip.”