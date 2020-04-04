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    HaberlerEkonomi Haberleri Araç muayene süreleri uzatıldı
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    04.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Araç muayene süreleri uzatıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı.

    Araç muayene süreleri uzatıldı

    Bakanlığın, ‘Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmeliğe göre araç muayene süreleri yeniden düzenlendi. Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Süreler bakanlıkça uzatılabilecek.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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