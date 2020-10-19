Arçelik’ten ultra hijyen

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olarak esnek ve çevik üretim anlayışımız ve güçlü Ar-Ge yapımız sayesinde yine bir ilke imza atarak tüketicilerin ihtiyacına hızlı bir şekilde yanıt verdik, Ultra Hijyen Serisi’ni tasarladık. Serimizde; UV Bölmeli Buzdolabı, Ultra Hijyen Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi, Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın, UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi, Oksi Hijyen Programlı Çamaşır Makinesi, Hijyenik Havalandırma Sistemli Çamaşır Makinesi, UV Temizleme Cihazı olmak üzere 7 farklı ürün bulunuyor” dedi.

UV bölmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik’in Ultra Hijyen Serisi’nde yer alan UV bölmeli buzdolabı, ultra hijyen bölmesi sayesinde buzdolabına yiyecekleri yerleştirmeden önce hijyenik hale getirmek için harcanan zamandan tasarruf sağlarken, ultraviyole ışınları ile ambalajlı gıdaların temizlenmesini sağlıyor. Buzdolabındaki bu özel bölme, ihtiyaç olmadığında 0 derece bölmesi olarak da kullanılabiliyor. UV Hijyenik Havalandırma Programlı Kurutma Makinesi’ndeki, UV hijyenik havalandırma programı, ultraviyole ışınları sayesinde kıyafetleri hijyenik hale getiriyor. Arçelik Dezenfeksiyon Programlı Ankastre Buharlı Fırın; teknolojisi iledışarıdan alınan ekmek ve hamur işi gibi gıdalardahijyen sağlıyor, sipariş ile dışarıdan alınan ambalajlı gıdaların yüzeyindeki bakteri ve virüsleri 70 derece dezenfeksiyon programı ile 15 dakika içinde yüzde 99.9 oranında öldürüyor.