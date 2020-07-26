BİST119.2020.14EURO7.980.59USD6.850.10ALTIN418.590.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Arının sütü 8 bin lira
    ABONE OL
    26.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Arının sütü 8 bin lira

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, 40 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Tuncer Çalışkan, bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen ve kilosu 7-8 bin TL olan arı sütüne yoğun ilgi olduğunu söyledi.

    Arının sütü 8 bin lira

     

    Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde 40 yıldır arıcılık yapan Çalışkan, koronavirüs salgınından sonra artan arı sütü taleplerine yetişemediklerini ifade etti.

    Arı sütü fiyatının pahalı olduğunu, özellikle sporcuların ve yaşlıların çok tükettiğini ifade eden Çalışkan, "Fiyatı üretimine göre değişiyor. Bizde fiyatı 7- 8 bin TL civarında. Toptan satış yaptığımız Arap müşterilerimiz var. Yıllık gelip alışveriş yapan sporcularımız var. İş insanlarımız yarım kilo, bir kilo alıyor aileleri için. Halkımız bilinçlendi, bağışıklık güçlendirdiği için destekleyici oluyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Bioteknoloji Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Devrim Oskay da arı sütünün insan beslenmesinde büyük besin kaynağı olduğunu belirtti.

    -18 derecede olmalı

    Devrim Oskay  şunları söyledi:

    "Arı ürünlerinin içinde en değerli besinlerden bir tanesi arı sütü. Arı sütü Türkiye'ye Çin'den ithal olarak geliyor. Bizim ülkemizde bu arı sütünü daha fazla üretme ihtiyacımız var. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor. Salgın hastalıklarda, Covid-19 konusunda bağışıklık sistemini güçlendireceği için de önemli bir besin kaynağı. Arı sütünü kesinlikle oda sıcaklığında bekletmeyin. Mutlaka soğuk zincir içerisinde eksi 18 derecede saklanması gerek. Polenin de aynı şekilde olması gerekiyor."

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Heybeliada'da tekne battı! 27 kişi kurtarıldı

    Son dakika... Heybeliada'da tekne battı! 27 kişi kurtarıldı

    Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

    Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

    Türk denizci sonunda evine döndü

    Türk denizci sonunda evine döndü

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğunluğu

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğunluğu

    Sıradaki Haber