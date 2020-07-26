Arının sütü 8 bin lira

Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde 40 yıldır arıcılık yapan Çalışkan, koronavirüs salgınından sonra artan arı sütü taleplerine yetişemediklerini ifade etti.

Arı sütü fiyatının pahalı olduğunu, özellikle sporcuların ve yaşlıların çok tükettiğini ifade eden Çalışkan, "Fiyatı üretimine göre değişiyor. Bizde fiyatı 7- 8 bin TL civarında. Toptan satış yaptığımız Arap müşterilerimiz var. Yıllık gelip alışveriş yapan sporcularımız var. İş insanlarımız yarım kilo, bir kilo alıyor aileleri için. Halkımız bilinçlendi, bağışıklık güçlendirdiği için destekleyici oluyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Bioteknoloji Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Devrim Oskay da arı sütünün insan beslenmesinde büyük besin kaynağı olduğunu belirtti.

-18 derecede olmalı

Devrim Oskay şunları söyledi:

"Arı ürünlerinin içinde en değerli besinlerden bir tanesi arı sütü. Arı sütü Türkiye'ye Çin'den ithal olarak geliyor. Bizim ülkemizde bu arı sütünü daha fazla üretme ihtiyacımız var. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor. Salgın hastalıklarda, Covid-19 konusunda bağışıklık sistemini güçlendireceği için de önemli bir besin kaynağı. Arı sütünü kesinlikle oda sıcaklığında bekletmeyin. Mutlaka soğuk zincir içerisinde eksi 18 derecede saklanması gerek. Polenin de aynı şekilde olması gerekiyor."