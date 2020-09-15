Armut 3 ülkeye daha düşecek!

Ustaların Amazon’u olmak için yola çıkan Armut.com, üç yeni ülkede daha faaliyet gösterecek. Global markası HomeRun ile İngiltere, Mısır, Romanya ve Suudi Arabistan’da operasyonlarını yürüten Armut, ekim ayı itibariyle Polonya, Çekya, Macaristan pazarına da girecek. Hâlihazırda tadilattan nakliyeye, temizlikten organizasyona kadar 3 bini aşkın kategoride 500 binden fazla hizmet veren Armut, KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve kolay müşteri bulmasını sağlıyor. 2019’da 2.4 milyon talebe cevap veren şirket, yüzde 65’lik gelir büyümesi kaydetti. Armut.com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, orta vadede EMEA bölgesinde kendi sektörlerinde liderliği hedeflediklerini açıkladı. 95 kişilik bir ekiple Türkiye’den yurtdışına teknoloji ihraç ettiklerini ifade eden Değim, “Üç markayla 8 ülkede faaliyet gösteren bir Türk şirketi olmak bizi gururlandırıyor” dedi.



Pazar lideri



Yurtdışındaki markası HomeRun ile Romanya’da pazar lideri olduklarını belirten Değim, “Geçen yıl HomeRun talepleri yüzde 253 büyürken, hizmet sayısı 13 kat arttı ve toplamda 669 farklı serviste hizmet verebilir duruma geldik. Hizmet veren sayısı da 2019 yılında yüzde 389 arttı. 2020 yılında bu büyümelerin üzerine çıktığımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı.



Kovid-19 salgınıyla birlikte birçok alanda değişiklik yaşandığını aktaran Değim, “Pandemi dönemini iki kısma ayırabiliriz. Mart-nisan; global panik, mayıs-haziran; evde yaşamaya alışma. Mart-nisan döneminde dezenfeksiyon hizmetlerinde 116 kat talep artışı oldu. Martın son haftasında Armut’un kurulduğundan bu yana yapılan dezenfeksiyonların üzerine çıkıldı. Pandeminin getirdiği belirsizlik süreciyle ev temizliği, organizasyon, özel ders ve düğün kategorileri başta olmak üzere taleplerde ciddi azalmalar gördük” diye konuştu.



Ev tadilatı arttı



Mayıs-haziran döneminde evde geçirilen vakit arttıkça tadilat-tamirat işlerinin öncelikli olmaya başladığını belirten Değim, “İlk panik haftaları geçtikten sonra hizmet kategorilerinde online dönüşümde müthiş bir hızlanma başladı. Bu davranışı Romanya, İngiltere, Mısır ve Suudi Arabistan’da da gözlemledik. Mayısta ev tadilatı hizmetlerindeki artış yüzde 58’e ulaştı” dedi.



Yüzme havuzu bile yaptırdık



Yüzme havuzu yapımı taleplerinin mayıs ayında bir önceki döneme göre yüzde 204 yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını aktaran Değim, “Geçen yılın aynı dönemindeki verilere göre ise bu yıl havuz yapımı taleplerindeki artış yüzde 723’ü buluyor” dedi. Değim, bu yıl en çok online diyetisyen, online özel ders, psikolog, dezenfeksiyon hizmetlerinin talep aldığını da sözlerine ekledi.



Faizdeki avantaj nakliyeyi artırdı



Armut.com ve nakliye alanında özelleşen markası RahatTasin.com verileriyle her 6 ayda bir hazırlanan ‘Türkiye Taşınma Dosyası’nı bu yıl haziran ayında yeniden yayımlandı. Bu verilere göre, Türkiye genelinde son 6 ayda toplamda 145 bin 556 adet taşınma talebi oluşturuldu. 2020’nin ikinci çeyreğinde mevsimsel olarak beklenen büyüme Kovid-19 nedeniyle sınırlı kaldı. Seyahat yasaklarının kalkması ve konut kredilerindeki faiz avantajlarıyla nakliye taleplerinde haziran ayıyla beraber rekor bir büyüme gözlemlendi. Bu artışın etkisiyle 2020’nin 3. çeyreğinde nakliye sektöründe hızlı bir büyüme gerçekleşti.