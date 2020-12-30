Artık çok az bir zaman kaldı! Milli Piyango Yılbaşı biletini online nasıl alırım! Büyük ikramiye tam 100 milyon TL

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 100 milyon TL olarak açıklandı. Çeyrek, Yarım ve Tam bilet fiyatlarının bayiler, seyyar bayiler ve Milli Piyango Online üzerinden satışa sunulmasının ardından biletler büyük oranda tükenirken vatandaşlar Çeyrek, Yarım ve Tam biletlere yoğun ilgi gösterdi. Büyük ikramiyenin yanı sıra teselli ikramiyesi ve amorti gibi birçok ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar Milliyet.com.tr'den anbean aktarılmaya devam edecek.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl satışa sunulan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için satışa sunulan Çeyrek bilet 25 TL, Yarım bilet 50 TL ve son olarak Tam bilet 100 TL olarak belirlendi.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL olarak açıklandı. 1 kişiye 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2 kişiye 10.000.000 TL, 10 kişiye 1.000.000 TL, 30 kişiye 120.000 TL, 100 kişiye 10.000 TL, 200 kişiye 5.000 TL, 500 kişiye 1.000 TL gibi büyük ikramiyeler verilecek

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı saat 23:00'de açıklanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranından Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanacak.

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