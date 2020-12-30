MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Artık çok az bir zaman kaldı! Milli Piyango Yılbaşı biletini online nasıl alırım! Büyük ikramiye tam 100 milyon TL
ABONE OL
30.12.2020 - 09:11 |

Artık çok az bir zaman kaldı! Milli Piyango Yılbaşı biletini online nasıl alırım! Büyük ikramiye tam 100 milyon TL

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için artık çok az bir zaman dilimi kaldı. Bu yıl dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 100 milyon TL olarak açıklanırken henüz bilet almayan vatandaşlar bilet bayilerine gitmek yerine online olarak da Yılbaşı biletini alabiliyor. Milli Piyango Online üzerinden satın alınabilecek olan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi biletleri için bilet fiyatları 25-50-100 TL olarak açıklandı. İşte Milli Piyango Online üzerinden bilet nasıl alınır sorusunun yanıtı...

Artık çok az bir zaman kaldı! Milli Piyango Yılbaşı biletini online nasıl alırım! Büyük ikramiye tam 100 milyon TL

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 100 milyon TL olarak açıklandı. Çeyrek, Yarım ve Tam bilet fiyatlarının bayiler, seyyar bayiler ve Milli Piyango Online üzerinden satışa sunulmasının ardından biletler büyük oranda tükenirken vatandaşlar Çeyrek, Yarım ve Tam biletlere yoğun ilgi gösterdi. Büyük ikramiyenin yanı sıra teselli ikramiyesi ve amorti gibi birçok ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar Milliyet.com.tr'den anbean aktarılmaya devam edecek.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl satışa sunulan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için satışa sunulan Çeyrek bilet 25 TL, Yarım bilet 50 TL ve son olarak Tam bilet 100 TL olarak belirlendi.

BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL olarak açıklandı. 1 kişiye 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2 kişiye 10.000.000 TL, 10 kişiye 1.000.000 TL, 30 kişiye 120.000 TL, 100 kişiye 10.000 TL, 200 kişiye 5.000 TL, 500 kişiye 1.000 TL gibi büyük ikramiyeler verilecek

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Perşembe akşamı saat 23:00'de açıklanacak. Kanal D ve Teve 2 ekranından Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanacak.

SONUÇLAR MİLLİYET.COM.TR'DE OLACAK

Artık çok az bir zaman kaldı Milli Piyango Yılbaşı biletini online nasıl alırım Büyük ikramiye tam 100 milyon TL

 

İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esenyurt'ta iğrenç iddia! 11 yaşındaki kızın çığlığına koştular

Esenyurt'ta iğrenç iddia! 11 yaşındaki kızın çığlığına koştular

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu çekip şantaj yaptı!

Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu çekip şantaj yaptı!

Sıradaki Haber