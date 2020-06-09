Asansör ve merdivende ultraviyole hijyen dönemi

Kovid-19 salgını hayatın pek çok alanında değişikliklere yol açmaya devam ediyor. Normalleşmeye adım adım geçilirken kamuya açık alanlarda da birçok önlem alınıyor. Pandemi sebebiyle asansör ve yürüyen merdiven üreticileri de bu alanda yenilikçi çözümler üreterek önlemlerini sıralıyor. Yeni dönemde asansör ve yürüyen merdivenlerde temassız çağrı butonu ile ultraviyole ışıkla dezenfeksiyon sağlayan UV-C aydınlatma ürünlerinin daha fazla tercih edilmesi bekleniyor.

Pandemiyle birlikte hijyen teknolojilerine odaklı çözümler geliştiriliyor. Bu çalışmalarda, QR kodu ile mobilden gidilecek katın seçilmesi, sesli komut verilmesi, çağırma düğmesini ayakla çalıştırma gibi çözümler yer alıyor.

Temassız çağrı

Otis Türkiye Genel Müdürü Özgür Aren, yürüyen merdivenlerin içinde UV-C light sistemi bulunduğunu söyledi. Bu sistemin pandemiden önce de olduğunu fakat bu dönemde farkındalığının arttığını belirten Aren, “Yürüyen merdivenlerde kullanıcıların güvenle el bandına tutunmasını istiyoruz. UV-C ışığının virüs ve bakterilerin DNA’sına zarar verdiği bilindiği için el bandının etrafını saracak şekilde her turda bu ışığa maruz kalması sağlanıyor. El bandı, 205 – 280 nanometre dalga boyundaki UV-C ışığa yaklaşık 3-4 cm mesafeden maruz kalıyor ve kullanıcılara hijyen sunuyor” diye konuştu.

Yeni dönemde temassız çağrı butonu, UV-C aydınlatma ürünlerinin daha da fazla tercih edileceğini dile getiren Aren, şöyle devam etti:

“Uzaktan asansör çağırma ve akıllı yolcu yönlendirme sistemleri ofis binalarıyla sınırlı kalmayıp otel, AVM ve konutlara da girecek. Akıllı yolcu yönlendirme sistemi, gitmek istedikleri katı asansör kabinine binmeden önce seçen yolculara, hangi asansörün atandığını seçim yaptıkları ekranda gösterir. Bu ürünlerin daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz.”

Dahili ve harici sistem

Thyssenkrupp Asansör CEO’su İsmail Polat ise asansör, yürüyen merdiven ile yürüyen bantlarda hava ve temas kaynaklı bulaşmanın önüne geçebilmek için farklı sterilizasyon sistemi entegrasyonu sunduklarını açıkladı. Yürüyen merdivenlerin el bantlarında dahili ve harici olmak üzere iki farklı dezenfeksiyon cihazı bulunduğunu belirten Polat, “Bu cihazlarımızla el bantlarında UV ışınları ile bakteri ve virüslere karşı etkili ve kesintisiz bir hijyen sağlıyoruz. Böylece kullanıcılar el bantlarına güvenle tutunarak düşme riski yaşamıyor” dedi.

‘Korumada %99 etkili’

Yürüyen merdiven el bantlarında kullanılan dahili ve harici dezenfeksiyon cihazlarının UV ışınları ile el bantlarını sürekli dezenfekte ettiğini söyleyen Polat, sistemi şöyle anlattı:

“Dahili el bandı dezenfeksiyon cihazı, iç ve dış alanlarda kullanıma uygun ve yürüyen merdivenin iç mekanizmasına yerleştiriliyor. 12 bin saat etkili kullanım ömrü bulunan sistem, halojensiz yapısıyla da insan sağlığına hiçbir zararı bulunmuyor. Dezenfeksiyon cihazı sürekli kullanımda bakteri ve virüslere karşı yüzde 99’a varan bir hijyen sağlıyor.”

Kullanım önerileri

Sektör temsilcileri, asansör ve yürüyen merdiven kullanımlarında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Asansörlerde fiziki mesafe ve kapasiteye dikkat edilmeli.

Asansör düğmelerine doğrudan dokunmayın.

Asansör kabininin duvarlarına yaslanmayın.

Her asansör yolculuğundan sonra ellerinizi yıkayın ya da dezenfekte edin.

Temizlik yapılırken özellikle çağrı düğmeleri ve kabinin iç kısımlarına yoğunlaşmalı, bakteri ve virüslere etkili dezenfeksiyon ürünleri kullanılmalı.