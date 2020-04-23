Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

Aralık ayı içerisinde başlayan asgari ücret zam pazarlığı Aralık ayının sonu itibariyle belirlendi. Gerçekleştirilen dört toplantının ardından zamlı asgari ücret tutarı ve agi oranları da belli oldu. Peki Asgari ücret brüt ve net ne kadar oldu? AGİ tutarları ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Buna göre Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte AGİ zam oranları da netlik kazandı. AGİ 2020 tutarı Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu sigortalı çalışan için 375,17 TL olarak belirlendi.

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL