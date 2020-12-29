Asgari Geçim İndirimi nedir, ne kadar oldu? Bekar, Evli eşi çalışmayan bir çocuklu AGİ ücretleri...

Asgari Ücretin açıklanmasının ardından AGİ tutarları en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen AGİ tutarları Asgari Ücrete yapılan zam oranının ardından resmen açıkladı. Buna göre en az AGİ tutarı 268 TL olurken en çok 456 TL olarak açıklandı. Bekar bir çalışanın alacağı AGİ tutarı en alt limitten hesaplanırken evli eşi çalışmayan/çalışan ve 5 çocuk sahibi bir bireyin alacağı AGİ tutarı ise 456 TL olarak 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayacak. Peki AGİ dahil Asgari Ücret rakamları neler, ne kadar oldu?

AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir. Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.’ dedi. Henüz tam tablo açıklanmadı.

2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI;

2021 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar 268 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456 TL

Evli eşi çalışan 268 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456 TL

AGİ’DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

-Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.

-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

-Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

-Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)

-Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk

Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

AGİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabiliyor. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).