Asgari ücret mesaisi başlıyor

Toplantılar koronavirüs nedeniyle internet ortamında gerçekleşecek. İşsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, asgari geçim indirimi gibi emekçiler için önemli olan ödemeleri de etkileyecek olan asgari ücret için işçi tarafını temsil eden Türk-İş, diğer büyük işçi konfederasyonları Hak-İş ve DİSK ile temas halinde olacak. Daha önce heyetinde asgari ücretli bir işçiye yer veren Türk-İş’in görüşme yapacağı ekipte bu kez de, Adalet Bakanlığı’nda temizlik görevlisi olarak çalışan engelli kadın işçi Özgül Yardımcı yer alacak.



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “İşveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de ‘Evet’ diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz. Böyle bir rakamı getirirlerse masada onlarla birlikte hareket ederiz. Bunun dışında kabul edilmeyecek bir rakama ne ‘evet’ deriz, ne de konuşuruz” dedi. l