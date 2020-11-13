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13.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Aşıyı duyurduğu an hisse satmış!

Koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen bir aşı duyuran ABD’li ilaç devi Pfizer’ın CEO’sunun dünyada büyük yankı yaratan bu açıklamanın yapıldığı gün borsada milyonlarca dolarlık hisse sattığı ortaya çıktı. Pfizer ve Almanya’da kurulu BioNTech, test ettikleri aşılarının ilk belirlemelere göre yüzde 90 etkili olduğu iddiasını ortaya atınca Pfizer hisseleri uçuşa geçti.

Aşıyı duyurduğu an hisse satmış!

CNN’in haberine göre Pfizer CEO’su Albert Bourla, duyurunun yapıldığı gün ABD borsasında 5.6 milyon dolarlık Pfizer hissesini elinden çıkardı. Bir Pfizer sözcüsü CNN’e Bourla’nın ağustos ayında belirlediği fiyat eşiklerine göre satışın otomatik olduğu açıklamasını yaptı.

Öte yandan Pfizer Başkan Yardımcısı Sally Susman’ın da pazartesi günü 1.8 milyon dolarlık hisseyi elinden çıkardığı belirlendi. Pfizer’in hisseleri pazartesi günü yüzde 8 değer kazanmıştı. Bourla’nın aşıyla ilgili bilgiyi pazar günü öğrendiğini belirten CNN’in haberinde, “Birçok yönetici, portföylerini çeşitlendirmek için önceden belirlenmiş aralıklarla hisse senedi satar. Ancak, şirketin hisselerini artırabilecek bir defaya mahsus olaylardan yararlanma görünümünden kaçınmak için satışları geciktirebilirler” diye yazıldı.

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