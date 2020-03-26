BİST89.0630 EURO7,061,03USD6,460,64ALTIN333,49-0,74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Assist Line 20. yaşını Kars’ta kutladı
    ABONE OL
    26.03.2020 - 07:00 |

    Assist Line 20. yaşını Kars’ta kutladı

    Assist Line, kuruluşunun 20. yılını sektörle beraber Kars’ta kutladı.

    Assist Line 20. yaşını Kars’ta kutladı

    Başta sigorta sektörü olmak üzere finans ve üretim sektörlerine, asistans alanında çözüm ve destek hizmetleri sunan Assist Line, kuruluşunun 20. yılında düzenlediği seyahat etkinliğiyle sigorta şirketi yöneticilerine hoş bir sürpriz yapmış oldu. Karla kaplı Kars şehrinde gerçekleştirilen geziye Assist Line’ın hizmet verdiği sigorta şirketlerinin yöneticileri katıldı. 3 gün süren dolu dolu etkinlikte Kafkasya Harp Müzesi, Dereiçi, Kümbet Camii ve tarihi Taş Köprü rotasıyla başlayan gezide, donmuş Çıldır gölü ve Ani Harabeleri de ziyaret edildi. Assist Line Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öztürk Assist Line’ın uluslararası şirketlerin yoğunlukta olduğu pazarda 20. yılını kutladığını belirtti. Öztürk, önümüzdeki 5 yıl için hedeflerini, “yakın coğrafyada en az
    5 ülkede daha olmak” olarak açıkladı.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kovid-19’u yenen Türk, Milliyet’e anlattı: ‘Halüsinasyon görüyordum’

    Kovid-19’u yenen Türk, Milliyet’e anlattı: ‘Halüsinasyon görüyordum’

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Sığır derisine sığan hisar

    Sığır derisine sığan hisar

    Sıradaki Haber