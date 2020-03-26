Assist Line 20. yaşını Kars’ta kutladı

Başta sigorta sektörü olmak üzere finans ve üretim sektörlerine, asistans alanında çözüm ve destek hizmetleri sunan Assist Line, kuruluşunun 20. yılında düzenlediği seyahat etkinliğiyle sigorta şirketi yöneticilerine hoş bir sürpriz yapmış oldu. Karla kaplı Kars şehrinde gerçekleştirilen geziye Assist Line’ın hizmet verdiği sigorta şirketlerinin yöneticileri katıldı. 3 gün süren dolu dolu etkinlikte Kafkasya Harp Müzesi, Dereiçi, Kümbet Camii ve tarihi Taş Köprü rotasıyla başlayan gezide, donmuş Çıldır gölü ve Ani Harabeleri de ziyaret edildi. Assist Line Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öztürk Assist Line’ın uluslararası şirketlerin yoğunlukta olduğu pazarda 20. yılını kutladığını belirtti. Öztürk, önümüzdeki 5 yıl için hedeflerini, “yakın coğrafyada en az

5 ülkede daha olmak” olarak açıkladı.