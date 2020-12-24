MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Ekonomi Haberleri Astellas İlaç Türkiye’de atama
ABONE OL
24.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Astellas İlaç Türkiye’de atama

Astellas İlaç yönetim ekibinde atamalar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Astellas İlaç Türkiye’de atama

Buna göre Astellas İlaç Türkiye Pazarlama Direktörü Ayçın Oğuz, Satış Direktörü olarak atanırken; Nilay Süoğlu Astellas İlaç Türkiye’nin yeni Pazarlama Direktörü oldu. Kıdemli İlaç Güvenliliği Müdürü olarak görev yapan Sanem Karan Duran, Türkiye Etik ve Uyum Direktörlüğü’ne terfi ederken; Pazara Erişim ve Resmi İlişkiler departmanına liderlik eden Ayşe Bozkurt Özgüven, yönetim ekibine katılarak Astellas İlaç Türkiye Pazara Erişim ve Resmi İlişkiler Direktörü oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret ettiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul - ortaokul - lise sınavlarının uygulama şekli belirlendi

Sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul - ortaokul - lise sınavlarının uygulama şekli belirlendi

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Sıradaki Haber