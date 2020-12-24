24.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Astellas İlaç Türkiye’de atama
Astellas İlaç yönetim ekibinde atamalar gerçekleştirdiğini duyurdu.
Buna göre Astellas İlaç Türkiye Pazarlama Direktörü Ayçın Oğuz, Satış Direktörü olarak atanırken; Nilay Süoğlu Astellas İlaç Türkiye’nin yeni Pazarlama Direktörü oldu. Kıdemli İlaç Güvenliliği Müdürü olarak görev yapan Sanem Karan Duran, Türkiye Etik ve Uyum Direktörlüğü’ne terfi ederken; Pazara Erişim ve Resmi İlişkiler departmanına liderlik eden Ayşe Bozkurt Özgüven, yönetim ekibine katılarak Astellas İlaç Türkiye Pazara Erişim ve Resmi İlişkiler Direktörü oldu.