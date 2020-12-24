Astellas İlaç Türkiye’de atama

Buna göre Astellas İlaç Türkiye Pazarlama Direktörü Ayçın Oğuz, Satış Direktörü olarak atanırken; Nilay Süoğlu Astellas İlaç Türkiye’nin yeni Pazarlama Direktörü oldu. Kıdemli İlaç Güvenliliği Müdürü olarak görev yapan Sanem Karan Duran, Türkiye Etik ve Uyum Direktörlüğü’ne terfi ederken; Pazara Erişim ve Resmi İlişkiler departmanına liderlik eden Ayşe Bozkurt Özgüven, yönetim ekibine katılarak Astellas İlaç Türkiye Pazara Erişim ve Resmi İlişkiler Direktörü oldu.