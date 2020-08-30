Aşure bu yıl küçük tencerede kaynıyor

Bolluk ve bereketin simgesi aşure için tencereler kaynamaya başladı. Çarşı pazarda aşure alışverişi devam ederken, vatandaşların salgın nedeniyle hijyen konusundaki tedirginliği sürüyor. Hijyen konusunu dikkate alan vatandaşlar, kapaklı tek kullanımlık ürünlere ilgi gösteriyor. Sektör temsilcileri de hijyen tedirginliği nedeniyle aşure yapımında azalma olabileceğini söylüyor. Aşure döneminin durgun geçtiğini belirten esnaf, geçen yıla göre ürün alımlarının azaldığını kaydetti. Bu yıl vatandaşlar da aşure yapımında tedirgin. Kovid-19 salgını nedeniyle komşularının dağıtacağı aşureyi almayacağını düşünen vatandaşlar, daha küçük ölçeklerde yapmayı tercih ediyor.

‘Sakin geçiyor’

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, kuruyemiş sektörü olarak aşure ayından olumlu etkilendiklerini söyledi. Vatandaşların hijyen konusunda bir tedirginliği olduğunu dile getiren Karaman, “Böyle bir süreçte geleneklere sahip çıkılmalı. Aşurenin yıpranmasını istemiyoruz. Vatandaşlar kapaklı ambalajlarda ya da kapaklı cam kavanozlarda aşure dağıtabilirler” diye konuştu. Karaman, önceki yıllara göre bu yıl aşure döneminin daha sakin geçtiğini kaydetti.

Az az alıyorlar

Eminönü’ndeki Boyabat Gıda Pazarı yetkilisi, geçen yıla göre Kovid-19 nedeniyle malzeme alımında düşüklük olduğunu söyledi. Vatandaşlarn tedirgin olduğunu belirten yetkili, “Aşure dönemi bu yıl durgun geçiyor. Vatandaşlar ürünleri az alıyor. Haftasonu bir kıpırdanma olabilir. Fiyatlar geçen yıla göre aynı. Kuruyemiş fiyatları yüksek” dedi.

Mısır Çarşısı’ndaki Malatya Pazarı’nın yetkilisi ise, “Aşurelik malzeme almaya gelenler var. Bu yıl bazı ürünlerde fiyatlar aynı. Fakat geçen yıla göre bakliyat fiyatları arttı” diye konuştu.

Kaç lira tutuyor?

Okuyucularımız için 25 kaselik bir aşure tarifini dikkate alarak yaptığımız hesaplamada bu yıl aşure tenceresinin 56 liraya kaynadığını gördük. 500 gram aşurelik buğday 2.25, her biri 150 gram olmak üzere fasulye 1.90, nohut 1, fındık 12.75, ceviz 13.50, kayısı 6, incir 12 lira. 200 gramlık kuru üzüm 4.60, 300 gram toz şeker ise 1.90 lira tutuyor. Böylece 25 kaselik bir tencere 56 liraya kaynıyor. Geçen yıl aynı miktarda malzeme için 48 lira ödeniyordu.

Hijyenik ambalajlar

Tüketiciler salgın nedeniyle bu yıl aşure dağıtımında tedirginlik yaşıyor. Hatta bazı vatandaşlar komşularının kabul etmeyeceği düşüncesiyle aşure de pişirmeyeceklerini belirtiyor. Sektör temsilcileri, vatandaşların hijyenik ambalajda aşureyi ulaştırabileceğini söylüyor. İSTOÇ’ta bir satıcı, tüketicinin aşure dağıtmak için kapaklı tatlı kaselerini tercih ettiğini belirtti. Hemenalkullan.com yetkilisi, “Daha çok kapaklı karton kaseler tercih ediliyor. Kristal kaselerden alanlar da var” diye konuştu. 250 gramlık sızdırmaz kapaklı ambalajların 100 adeti 40 liraya, 470 ml’lik 100 adet karton kapaklı kaseler de 50 liraya satılıyor.