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    HaberlerEkonomi Haberleri Atakent 4 B satışa çıktı
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    09.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Atakent 4 B satışa çıktı

    Artaş İnşaat’ın ‘Avrupa Konutları’ markasıyla İstanbul Atakent’te hayata geçirdiği Atakent 4 projesi ardından projenin ikinci etabı satışa açıldı.

    Atakent 4 B satışa çıktı

    Yaşamın başladığı Atakent 4’ün ardından Atakent 4 B’yi satışa sunan Artaş İnşaat, çeşitli ödeme modelleri de oluşturdu. 16 bin 863 metrekare arsa, 87 bin 312 metrekare inşaat alanına sahip Atakent 4 B, Halkalı Caddesi üzerinde Atakent 4’ün yanında geliştiriliyor. Konut alıcıları, 5 blokta 1+1’den 4+1’e 362 konut ve 9 ticari ünitenin yer aldığı dairelere 0.64 oran, 180 ay vade ve 12 ay sonra ödeme avantajlarıyla sahip olabiliyor. Avrupa Konutları Atakent 4 B’de daire büyüklükleri 70 ila 203 metrekare arasında.

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