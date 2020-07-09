Atakent 4 B satışa çıktı

Yaşamın başladığı Atakent 4’ün ardından Atakent 4 B’yi satışa sunan Artaş İnşaat, çeşitli ödeme modelleri de oluşturdu. 16 bin 863 metrekare arsa, 87 bin 312 metrekare inşaat alanına sahip Atakent 4 B, Halkalı Caddesi üzerinde Atakent 4’ün yanında geliştiriliyor. Konut alıcıları, 5 blokta 1+1’den 4+1’e 362 konut ve 9 ticari ünitenin yer aldığı dairelere 0.64 oran, 180 ay vade ve 12 ay sonra ödeme avantajlarıyla sahip olabiliyor. Avrupa Konutları Atakent 4 B’de daire büyüklükleri 70 ila 203 metrekare arasında.