Ateş ölçtürdük sayılıp girdik temassız ödedik

Mall of İstanbul’a saat 12.10’da gittik. AVM’’ye girişlerin yapıldığı kapının önünde ‘maskenizi takınız’ ve ‘sağlığınız için sosyal mesafeye uyunuz’ uyarıları yer alıyordu. Sosyal mesafeye uyarak X-Ray cihazından geçmek için sıraya girdik.



Işık yeşil mi?



Güvenlik görevlileri eldiven, siperlik ve maskelerle ziyaretçileri karşılıyordu. İçeri girmeden önce X-Ray cihazının kenarlarında yer alan ateş ölçerlere bileklerimizi uzatarak ateşimiz ölçüldü. ‘36.2’ derece çıkan ateşimiz için yeşil ışık yanan ateş ölçer de sesli olarak ‘ateşiniz normal sınırlarda’ dedi.

Ana girişlerde bulunan döner kapılar tamamen açılarak faaliyete geçirilmişti. Ziyaretçilerin bazıları danışmada kimi mağazaların neden açılmadığını sorarak bilgi alıyordu. İlk gözlemlerimize göre; bazı ziyaretçiler maske, siperlik, eldiven takarken bazıları maskelerini çenesine indiriyor ya da elinde gezdiriyordu.



İlk durak market

Birçok tüketici alışveriş yapmasa da giyim mağazalarının vitrinlerine bakıyor ve fotoğraf çekiyordu. Vitrinlerde mağazada Kovid-19 tedbirleri kapsamında nelere dikkat edildiği belirtiliyordu. AVM yönetiminin astığı uyarı levhalarında ise ‘temassız ödeme’ seçeneklerinin tercih edilmesi gerektiği yazıyordu.

Giriş yapanların ilk durağının ‘market’ olduğunu gözlemledik. Zincir marketin girişinde ‘aynı anda en fazla 354 müşteri’ye hizmet verildiğini belirten bir uyarı yazısı asılmıştı.

Henüz mağazaların çoğu açılmamış ya da kepenkleri yarı açılmıştı. Mağaza çalışanlarıyla konuştuğumuzda içeride reyon ve vitrin düzenlemesi yapıldığını müşteri alımına sonra başlanacağı belirtildi. Kapılarını açan mağazalarda ise temizlik işlemleri yapılıyor ve vitrinler siliniyordu. Saat henüz erken olduğu için AVM çalışanları yürüyen merdivenlerin girişlerine sosyal mesafe uyarılarını yapıştırıyordu. Yemek katlarına girişler ise şeritle kapatılmıştı.















Berber ve kuaförde randevular doldu



Kuaför ve berberler de dün açıldı. AVM içinde yer alan kuaför ve berberlerde müşterilere girişte dezenfektan ikram eden çalışanlar siperlik ve maske takıyordu. Kadınlar saç boyama ve manikür işlemleri yaptırırken erkekler ise tıraş yaptırıyordu.



İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, randevuların ilk günden dolduğunu belirterek, “Önlemlerimizi aldık, şimdilik işler iyi gidiyor. Bugün bizim bayramımız. Müşteri özlemle geliyor” diye konuştu.



İstanbul Kadın Kuaförleri-Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Ali Haydar Alkoç ise kuaförlerde bir ay randevuların dolduğunu kaydetti.



Spor mağazasına hücum!



AVM’yi gezerken spor ürünleri satan bir mağazada yoğunluk vardı. Kasadaki müşterilerin aldığı ürünleri gözlemledik. En çok pilates matı, bisiklet, step tahtası, çadır, ağırlık ürünleri satın alınıyordu.