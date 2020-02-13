BİST120.5610,43EURO6,590,18USD6,060,22ALTIN306,810,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Atlasglobal'den bilet ücreti açıklaması!
    ABONE OL
    13.02.2020 - 14:37 |

    Atlasglobal'den bilet ücreti açıklaması!

    Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Atlasglobal Havayolları Kurumsal İletişimi'nden milliyet.com.tr'ye yapılan açıklamada, "Atlasglobal Havayolları adına iflas başvurusu yapıldı. Çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesi yapılacak. Ödeme tarihleri belli değil hukuk departmanımız çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

    Atlasglobal'den bilet ücreti açıklaması!

    Derin Gökçe

    Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde uçuşlarına ara verdiğini duyuran Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Çalışanların ve vatandaşların bilet ücreti iadelerinin yapılacağını söyleyen Atlasglobal Havayolları Kurumsal İletişimi, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Ödeme tarihleri için hukuk departmanımız çalışıyor." ifadelerini kullandı. 

    UÇUŞLARI 26 ARALIK TARİHİNE KADAR ERTELEMİŞTİ

    Atlasglobal geçen kasım ayında mali yapısındaki problemlerden dolayı uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar ertelemişti.

    ATLASGLOBAL AVRUPA'DA NERELERE UÇUYOR?

    Atlas Global Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de hizmet veriyordu.

     

    Motosiklet ıslak zeminde savruldu: 2 yaralıKonya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Eğitime bir gün ara verildi! Yarın o illerde okullar tatil

    Son dakika... Eğitime bir gün ara verildi! Yarın o illerde okullar tatil

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Sıradaki Haber