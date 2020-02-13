Atlasglobal'den bilet ücreti açıklaması!

Derin Gökçe

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde uçuşlarına ara verdiğini duyuran Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Çalışanların ve vatandaşların bilet ücreti iadelerinin yapılacağını söyleyen Atlasglobal Havayolları Kurumsal İletişimi, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Ödeme tarihleri için hukuk departmanımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

UÇUŞLARI 26 ARALIK TARİHİNE KADAR ERTELEMİŞTİ

Atlasglobal geçen kasım ayında mali yapısındaki problemlerden dolayı uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar ertelemişti.

ATLASGLOBAL AVRUPA'DA NERELERE UÇUYOR?

Atlas Global Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de hizmet veriyordu.