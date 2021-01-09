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09.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

AVM’de ‘kazan - kazan’ şart

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından, gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek ve yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilen ‘GYODER Çözüm Platformu’ toplantısı, Digital Network Alkaş işbirliği ile ikinci kez online platformda yapıldı.

AVM’de ‘kazan - kazan’ şart

Buluşma mekânı oldu

Toplantıda pandemide ofis ve AVM’lerdeki değişim ele alındı. Pandemide AVM’lerin öneminin iyi anlaşıldığını belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şunları söyledi:

“Bu süreçte herkesin bazı konuşmalarda şahit olduğu ‘AVM’ler bitecek, lojistik depolara dönecek, her şey internetten alınacak, AVM’ler eğitim, sağlık yapılarına dönüşecek’ gibi öngörülerin yanlış olduğunu gördüğümüzü düşünüyorum. AVM’lerin sadece mağazaların bir araya geldiği yapılar olmadığını iyi tasarlandığı takdirde bir buluşma mekânı olduğunu gördük.

Alışveriş merkezlerinin geliştiricisinden, yatırımcısına, perakendecisinden kiracısına ve müşterisine kadar önemli bir yer tuttuğunu, ‘kazan - kazan’ modeliyle aslında herkesi mutlu ettiğini gördük.”

Ofisler küçülüyor

Ofislerde değişimine değinen Kalyoncu, “Artık daha düşük metrekarelerde, daha verimli, daha esnek, yine dijitalle iç içe ofis alanları göreceğiz” dedi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkan Yardımcısı Avi Alkaş ise, “Bu iş sadece evden olmayacak, bu iş merkezi ofislerden de olamayacak. Karmaya gitmek, hibrit modeli AVM’lere taşımak gerekiyor” diye konuştu.

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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