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22.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

AVM’de tekno verimlilik var

AVM metrekare verimlilik endeksi, geçen yılın kasım ayında ekime göre yüzde 10.3 azaldı.

AVM’de tekno verimlilik var

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Kasım 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Kasım 2020’de İstanbul’da 1.530 TL, Anadolu’da 968 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2020’de 1.193 TL olarak tespit edildi.
Kategoriler bazında teknoloji kategorisi yükseldi.

2019 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında Kasım 2020’de AVM’lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 33,9 artış gösterdi.

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