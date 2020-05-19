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    19.05.2020 - 19:35 | | AA

    Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları Almanya hariç günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 azalarak 339,49 puana indi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 değer kaybederek 6.002,23 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,89 düşüşle 4.458,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,11 azalarak 17.034,54 puana geriledi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,15 artarak 11.075,29 puana çıktı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 1,093 seviyelerinde bulunuyor.

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