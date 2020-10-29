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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı
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    29.10.2020 - 20:48 | | AA

    Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları Almanya hariç günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,12 azalarak 341,76 puana indi.

    Avrupa borsaları Almanya dışında düşüşle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederek 5.581,75 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 4.569,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 azalarak 17.872,28 puana geriledi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,32 artarak 11.598,07 puana çıktı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,75'lik düşüşle 1,165 seviyelerinde bulunuyor.

    Mobil fener alayı Antalya’yı aydınlattıAntalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği fener alayını, bu yıl mobil araçlarla düzenledi. Korteje katılamayan Antalyalılar ise kaldırımlardan marşlara eşlik ederek, alaya destek verdi. Meşalelerin yandığı kortejde, renkli görüntüler oluştu.
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