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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı
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    01.10.2020 - 19:22 | | AA

    Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları, Almanya’daki DAX 30 endeksi hariç günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 yükselerek 361,8 puandan kapandı.

    Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

     

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 artarak 4.824,04 puana yükseldi.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,24 değer kazanarak 19.061,5 puan seviyesini korurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23’lük artışla 5.879,45 seviyesinden kapandı.

    Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,23 azalışla 12.730,45 seviyesinde tamamladı.

    Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,2’lik yükselişle 1,174 seviyelerinde işlem gördü.

    ABD'de beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veri serisinin devam etmesi ve endekslerin yükselmesinin Avrupa pay piyasalarını desteklediğini belirten analistler, Avro Bölgesi’nden gelen ekonomik verilerin ve şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gelirlerinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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