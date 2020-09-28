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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı
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    28.09.2020 - 19:49 | | AA

    Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısına rağmen banka hisselerindeki değer kazancı ile haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

    Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,22 yükselerek, 363,39 puandan kapandı. Stoxx 600 bankacılık endeksinin günü yüzde 5,63 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,40 artarak 4.843,27 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,47 değer kazanarak 19.160,1 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,22 yükselişle 12.870,87 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,46’lık artışla 5.927,93 seviyesinden kapandı.

    Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,003’lük yükselişle 1,166 seviyelerinden işlem gördü.

    Öte yandan, HSBC Holdings hisseleri en büyük hissedarı olan Çin merkezli sigorta şirketi Ping An’ın bankanın tekrar temettü ödemeye döneceği beklentisi ile payını artırmasının ardından yaklaşık yüzde 9 değer kazandı.

    Avrupa’nın büyük bankalarından Deutsche Bank, Standard Chartered, Barclays ve Credit Agricole’nin hisseleri de yüzde 5’ten fazla değer kazandı.

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