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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    01.04.2020 - 19:25 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Avrupa borsaları, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişenin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,90 azalarak 310,77 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,30 azalarak 4.207,24 puana geriledi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 3,94 düşüşle 9,544,75 seviyesinden kapandı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,83'lük düşüşle 5.454,57 seviyesinden tamamladı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,97 değer kaybederek 16.544,97 puana geriledi.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.14 itibarıyla yüzde 0,889'luk düşüşle 1,093 seviyelerinde işlem gördü.

    Önce çarptı sonra bakıp kaçtıBodrum’da köpeği ezip geçen otomobil sürücüsünün ezdiği köpeğe bakıp yoluna devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise kan dondurdu.
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