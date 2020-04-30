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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    30.04.2020 - 19:29 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 2,03 değer kaybederek 340,03 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,5 azalarak 5.901,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,22 düşerek 10.861,64 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,12 değer kaybıyla 4.572,18 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,09 gerileyerek 17.690,49 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,53'lük artışla 1,093 seviyesinde bulunuyor.

    Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Türkiye'de corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 615 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 93 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 120 bin 204, can kaybı 3 bin 174 oldu. Son 24 saatte 4 bin 846 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 48 bin 886 oldu
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