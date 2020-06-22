Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,76 değer kaybederek 362,7 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 azalarak 6.244,62 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 düşerek 12.262,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kaybıyla 4.948,7 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 gerileyerek 19.478,73 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,78 artarak 1,126 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG’nin hisseleri bilançosunda gözüken 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olduğunun ortaya çıkmasından sonra, değer kaybetmeye devam ediyor. Bugün de şirketin hisseleri yüzde 42’den fazla değer kaybederek, 14 avronun altına geriledi. 18 Haziran'da şirketin hisseleri 100 avro seviyesinde işlem görüyordu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu’nun hisseleri, Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketinin olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayını alamaması durumunda, şirketi zor durumda bırakacağı endişesiyle bugün yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, ekonomisi normalleşme sürecine giren ABD’de artan Kovid-19 vaka sayılarının yatırımcıların salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerini artırdığını kaydetti.