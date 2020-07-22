BİST118.0800.03EURO7.930.85USD6.840.43ALTIN410.001.53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    ABONE OL
    22.07.2020 - 19:27 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,87 değer kaybederek 373,44 puana geriledi.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalarak 6.207,1 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,51 düşerek 13.104,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 değer kaybıyla 5.037,12 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,6 gerileyerek 20.598,78 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,46'lık artışla 1,158 seviyesinde bulunuyor.

    Irak kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatıMilli Savunma Bakanlığı: Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı

    Son dakika... Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    Aruz Ölçüsü Nedir, Nasıl Bulunur? Aruz Vezni Örnekleri İle Konu Anlatımı

    Aruz Ölçüsü Nedir, Nasıl Bulunur? Aruz Vezni Örnekleri İle Konu Anlatımı

    Sıradaki Haber