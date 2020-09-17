BİST1.1110.32EURO8.940.92USD7.550.63ALTIN472.19-0.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    ABONE OL
    17.09.2020 - 21:23 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz kararının ardından günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 azalarak 371,23 puana düştü.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 azalışla 5.039,5 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 13.208,12 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 6.049,92 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 değer kaybederek 19.739,73 puana geriledi.

    Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,07 yükselerek 1,182 seviyelerinde işlem gördü.

    Avrupa borsalarındaki negatif seyirde, merkez bankalarının faiz kararları etkili oldu.

    İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktığını açıkladı. Banka, 745 milyar sterlin seviyesindeki tahvil alım programında ise değişikliğe gitmediğini duyurdu.

    BOE Para Politikası Kurulunun tutanaklarında ise ekonomi görünümünün alışılmadık şekilde “belirsiz” kalmaya devam ettiğine işaret edildi.

    Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) da dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

    Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin tahminlere yer verilerek 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

    Fed Başkanı Powell ise FOMC kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklere dikkati çekmişti.

    İstanbul'daki tüm toplu taşıma otobüsleri İETT çatısı altında birleşiyorİstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde, oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, şehirdeki tüm toplu taşıma otobüsleri İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel(İETT)'ye bağlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'daki tüm toplu taşıma otobüsleri İETT çatısı altında birleşiyor

    İstanbul'daki tüm toplu taşıma otobüsleri İETT çatısı altında birleşiyor

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Süper Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor - 17 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Süper Loto çekilişi sonuçları açıklanıyor - 17 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber