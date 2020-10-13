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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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    13.10.2020 - 20:03 | | AA

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları günü, yeni tip koronavirüs (covid-19) vakalarındaki artışa ilişkin endişelerle düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 azalarak 370,96 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 azalışla 4.947,61 puana geriledi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,91 düşüşle 13,017,99 seviyesinden kapadı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,53'lük kayıpla 5.969,71 seviyesinden tamamladı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,81 değer kaybederek 19.558,43 puana geriledi.

    Avro/Dolar paritesi ise TSİ 17.42 itibarıyla yüzde 0,008 düşerek 1,173 seviyelerinde işlem gördü.

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