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12.11.2020 - 20:55 | | AA

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,88 değer kaybederek, 385,16 puana geriledi.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 azalarak 6.338,94 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,24 düşerek 13.052,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52 değer kaybıyla 5.362,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 gerileyerek 20.817,73 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,24'lük artışla 1,181 seviyesinde bulunuyor.

Rusya'da AVM'de yangınRusya'da bir AVMde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, AVM çalışanlarının ve müşterilerin zamanında tahliye edildiğini açıkladı.
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