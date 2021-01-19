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19.01.2021 - 20:46 | | AA

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ekonomik toparlanma umutlarına ve ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı sunuma odaklanmasıyla düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

 

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 azalarak 408,11 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 azalışla 5.598,61 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 13.815,06 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 6.712,95 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederek 22.441,72 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.10 itibarıyla yüzde 0,40 yükselerek 1,212 seviyelerinde işlem gördü.

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