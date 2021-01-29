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29.01.2021 - 20:50 | | AA

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü bireysel yatırımcıların spekülatif işlemlerinde artış ve ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında başlayan çekişmenin ardından düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

 

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,87 değer kaybederek 395,85 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82 azalarak 6.407,46 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,71 düşerek 13.432,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,02 değer kaybıyla 5.399,21 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,57 gerileyerek 21.572,53 puana indi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 20.38 itibarıyla yüzde 0,08'lik artışla 1,21 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasalarında bireysel yatırımcıların spekülatif işlemlerinde artış gözlemlendi.

Piyasalar, ABD'de çeşitli sosyal medya platformlarında örgütlenen küçük yatırımcıların, hedge fonların açığa satış yaptıkları değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yaparak fiyatın aşırı yükselmesine neden olması sonrası yaşanan gelişmelere odaklandı.

Avrupa'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış, aşılama konusunda tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri hakkında endişeler sürüyor.

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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