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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı
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    25.08.2020 - 20:48 | | AA

    Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları, günü Fransa hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 azalışla 369,75 puana düştü.

    Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11 azalarak 6.037,01 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 13.061,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41'lik düşüşle 20.030,05 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01’lik artışla 5.008,27 puana çıktı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1,18 seviyelerinden işlem gördü.

    Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj: Şımarıklıktan vazgeçin, kendinizi riske atmayın!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile katıldığı ortak basın toplantısında, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın" ifadelerini kullandı.
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