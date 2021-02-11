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11.02.2021 - 22:07 | | AA

Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'de salgına yönelik planlanan destek paketi ve şirketlerin bilançolarına yönelik beklentilerle Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

 

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 411,35 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 6.528,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kazanarak 14.040,91 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 23.307,24 puana ulaştı.

Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,02’lik düşüşle 5.669,82 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi de TSİ 21.13 itibarıyla yüzde 0,09’luk yükselişle 1,213 seviyelerinden işlem gördü.

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