Avrupa borsaları Fransa haricinde yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artışla 324,92 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 değer kazanarak 5.628,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 artarak 10.301,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 yükselerek 16.768,14 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,08 azalarak 4.350,16 puana geriledi.

Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin sert olacağına ilişkin beklentilere karşın, Avrupa'da ülkelerin pandemiyle mücadele için alınan tedbirleri gevşetmeye başlamasının etkisiyle Avrupa pay piyasalarının bugün teknoloji şirketlerinin hisseleri başta olmak üzere alıcılı seyrettiğini belirtti.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri, yatırımcılardan gelen alışlarla yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi, bunun petrol ve gaz sektörü dışındaki diğer sektörlerde yükselişe yol açması dikkati çekti.

Petrol fiyatlarının talepteki gerileme sonucu düşmesinin etkisiyle petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) hesaplamalarına göre, Avrupa'nın büyük ekonomilerindeki faaliyetlerin kısmi kapanmasının bir hafta süreyle uzatılması, ülkelere 25 ila 57 milyar avroluk ek maliyete neden olabilir.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,64'lük düşüşle 1,084 seviyelerinde bulunuyor.