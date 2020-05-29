29.05.2020 - 20:02 | | AA
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasında koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı gerilimlerin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,44 azalarak 350,36 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 azalarak 4.695,44 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,65 düşüşle 11,586,85 seviyesinden kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 2,29’luk düşüşle 6.076,60 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,84 değer kaybederek 18.197,56 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.13 itibarıyla yüzde 0,22’lik yükselişle 0,21 seviyelerinde işlem gördü.