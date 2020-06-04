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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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    04.06.2020 - 20:13 | | AA

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

    Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) beklenenden daha fazla genişletmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 azalarak 366,25 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 azalışla 5.011,98 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,64'lük düşüşle 6.341,44 seviyesinden tamamladı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 19.634,03 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,45 düşerek 12.430,56 seviyesinden kapattı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,84 artışla 1,133 seviyelerinde işlem gördü.

    ECB Yönetim Kurulu, faiz kararına ilişkin bugün gerçekleştirdiği yılın 4'üncü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, PEPP'i 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı. Piyasa beklentisi, PEPP'te 250-500 milyar avro civarında bir artıştı.

    Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bankanın faiz kararından sonra düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nin ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını ve ekonomide 2020'de yüzde 8,7 daralma beklediklerini açıklamasının yatırımcı duyarlılığını sarstığını belirterek, bunun da Avrupa pay piyasalarının satıcılı seyretmesine neden olduğunu ifade etti.

    Özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdüNiğde’de 12 yıl önce evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Harun Ünlüsoy'un (60) cinayetinin çözülmesi için özel ekip kuruldu. 9 aylık çalışmanın ardından 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alnına 9 kişiden Onur Bircan ile Yakup Bircan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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