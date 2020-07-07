07.07.2020 - 19:34 | | AA
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin ve Almanya'dan gelen zayıf verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 azalarak 368,96 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 azalarak 5.043,73 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 12,616,80 seviyesinden kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,53'luk düşüşle 6.189,90 seviyesinden tamamladı
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybederek 20.012,68 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,001'lik düşüşle 0,13 seviyelerinde işlem gördü.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (7 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu. Son 24 saatte 2 bin 297 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 185 bin 292 oldu. Öte yandan Bakan Koca kritik 5 il ile ilgili son durumu açıkladı.