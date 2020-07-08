08.07.2020 - 19:41 | | AA
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, küresel ekonominin toparlanmasına yönelik beklentilerde olumsuz yöndeki değişim nedeniyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 azalarak 366,48 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 değer kaybederek 4.981,13 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,97 düşüşle 12,494,81 seviyesinden kapattı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,55 azalarak 6.156,16 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybederek 19.899,53 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,6 yükselerek 1,134 seviyelerinde işlem gördü.
Antalya'da hırsız baltayı taşa vurduAntalya'da çaldığı dizüstü bilgisayarı satmak için getirdiği bilgisayarcı, bilgisayarını çaldığı kişinin tanıdığı çıktı. Şüphelilerin bilgisayarın şifresini bilmedikleri için hard diskini başka bilgisayara takarak açtığı bilgisayarda amcasının fotoğrafını görüp şüphelenen gencin İhbarı üzerine işyerine gelen polisler, çalıntı bilgisayarı satmaya çalışan 2 kişiye suçüstü yaptı. Çaldığı dizüstü bilgisayarı Aşağı Pazarcı Mahallesindeki bir evden çaldığını itiraf eden Yılmaz P. tutuklandı.