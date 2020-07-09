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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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    09.07.2020 - 19:34 | | AA

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı. Avrupa borsaları, küresel ekonominin toparlanmasına ilişkin beklentilerde görülen olumsuz yöndeki değişim nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 azalarak 363,61 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 azalarak 4.921,01 puana geriledi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,04 düşüşle 12,489,46 seviyesinden kapandı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,73’lik düşüşle 6.049,62 seviyesinden tamamladı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,98 değer kaybederek 19.505,95 puana geriledi.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.06 itibarıyla yüzde 0,23’lük düşüşle 1,13 seviyelerinde işlem gördü.

    Türkiye ve DSÖ anlaştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Bakan Koca ve Kluge açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi çok yakında açılacak' ifadelerine yer verdi.
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