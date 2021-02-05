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05.02.2021 - 20:47 | | AA

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (covid-19) aşılarının yarattığı normalleşme beklentileri, ABD’den gelen istihdam verilerinin ve Avrupalı şirketlerin verilerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

 

Avrupalı şirketlerden BNP Paribas, Sanofi, Intesa Sanpaolo ve Thyssenkrupp gelirlerini açıklarken, ABD’de 2021’in ocak ayında işsizlik yüzde 6,3 ile Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Fransız bankası BNP Paribas ise 2020 yılının son çeyreğinde 1,59 milyar avro gelir elde ettiğini açıkladı. Gün içinde Avrupa’da bankacılık hisseleri yüzde 1 değer kazanırken, telekomünikasyon hisseleri yüzde 0,8 değer kaybetti.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 409,54 puanla seviyesini korudu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90’lık artışla 5.659,26 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80’lik yükselişle 23.083,42 puana ulaştı.

Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 değer kazanarak 14.056,72 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalarak 6.489,33 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,63’lük yükselişle 1,204 seviyelerinden işlem gördü.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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