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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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    31.03.2020 - 19:56 | | AA

    Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

    Avrupa borsaları, Çin’den gelen imalat sanayi satın alım yöneticileri verilerinin (PMI) etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,65 yükselerek, 320,06 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artarak 4.396,12 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,06 değer kazanarak, 17.050,94 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,22 yükselişle 9.935,84 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,95’lik artışla 5.671,96 seviyesinden kapandı.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 1,005’lik düşüşle 1,099 seviyelerinde işlem gördü.

    ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafeElâzığ’da, corona virüs tedbirleri kapsamında, bankalara ait ATM'ler önüne, sosyal mesafenin korunması amacıyla polis bariyerleri yerleştirildi.
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