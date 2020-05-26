26.05.2020 - 19:52 | | AA
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle uygulanan karantinanın gevşetilmesi yönünde atılan adımların etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,08 yükselerek, 348,92 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,46 artarak 4.606,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,50 değer kazanarak, 17.860,46 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,00 yükselişle 11.504,65 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24’lük artışla 6.067,76 seviyesinden kapattı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.33 itibarıyla yüzde 0,69’luk yükselişle 1,097 seviyelerinde işlem gördü.