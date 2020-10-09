Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,55 yükselerek 370,35 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 artarak 4.946,81 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 19.595,38 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,07 yükselişle 13.051,81 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65’lik artışla 6.016,65 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,54’lik artışla 1,182 seviyesinden işlem gördü.

Şirket hisselerinden İngiliz uçak ve motoru üreticisi Rolls-Royce’nin hisseleri yatırımcıların küresel ekonominin tekrar büyümeye başlayacağı ve şirket hisselerinin ucuz kaldığı değerlendirmesiyle günü yaklaşık yüzde 15 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

Rolls-Royce’un hisseleri son bir haftada yüzde 100’den fazla değer kazandı.

Bu arada, Londra Borsası (LSE) sahibi olduğu Borsa Italiana’nın satışı konusunda Euronext ile 4,3 milyar avro (5 milyar ABD doları) karşılığında anlaştığını duyurdu.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray yönetiminin Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik 1,8 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik destek paketi teklifini sunacağı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin söz konusu teklifi bugün görüşmesinin beklendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid yardım müzakereleri ilerliyor." ifadesine yer verdi.