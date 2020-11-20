MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
ABONE OL
20.11.2020 - 21:08 | | AA

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, kıtada yeni tip koronavirüs (covid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışa rağmen aşıya dair olumlu gelişmeler ve ABD’de yeni bir ekonomik destek paketi beklentilerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

 

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 yükselerek 389,61 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artarak 5.495,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 21.706,96 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,39 yükselişle 13.137,25 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79’lük artışla 6.351,45 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,16’lık artışla 1,185 seviyesinden işlem gördü.

Kovid-19 aşısına yönelik gelişmelerde umut verici haberler gelmeye devam etti. Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ABD'de Kovid-19 aşısının acil kullanıma izin verilmesini istedi. Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.

D-100 karayolunda sığırcık ölümleriSakarya'nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D- 100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu. Hendek'te kuşları kurtarmak için kendisini yola atan Kenan Esenboğa o anlattı anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA!! Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler, kimleri kapsıyor?

SON DAKİKA!! Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler, kimleri kapsıyor?

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

SON DAKİKA!! Sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı, saatleri neler, ne zaman başlıyor? Hafta sonu dışarı çıkma yasağı saat kaçta olacak?

SON DAKİKA!! Sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı, saatleri neler, ne zaman başlıyor? Hafta sonu dışarı çıkma yasağı saat kaçta olacak?

Sıradaki Haber