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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı
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    14.07.2020 - 20:18 | | AA

    Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı

    Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,84 azalarak 367,4 puana indi.

    Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı

     

    Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 12.697,36 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,97 düşüşle 5.007,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 azalarak 19.879,75 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06 artarak 6.179,75 puana çıktı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,56'lık artışla 1,14 seviyelerinde bulunuyor.

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