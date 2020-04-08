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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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    08.04.2020 - 19:55 | | AA

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

    Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 değer kazanarak 326,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artarak 4.442,75 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 5.677,73 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 değer kaybederek 10.332,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 düşerek 17.380,82 puana geriledi.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.42 itibarıyla yüzde 0,29'luk düşüşle 1,086 seviyesinde bulunuyor.

    Yardım uçağı Kosova'ya ulaştıTürkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Kosova'ya tıbbi malzeme gönderildi.
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