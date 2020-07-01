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    01.07.2020 - 19:31 | | AA

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

    Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

     

    Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 artarak 361,19 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 6.157,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 düşerek 12.260,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 azalarak 4.926,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 19.330,88 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,2'lik artışla 1,125 seviyesinde bulunuyor.

    Germencik'te otoyolda kazaAydın Germencik'te, otoyolda bir otomobilin önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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